10.03.2025 (12:00)

Штурму зданий обучаются младшие офицеры ВВО в ходе специальных сборов

Младшие офицеры Восточного военного округа (ВВО) обучаются штурмовать здания в рамках учебно-методических сборов с выпускниками высших военных учебных заведений 2024 года.

В ходе тренировки обучаемые выполняют скрытный подход к зданию в составе боевых двоек. Военнослужащие учатся правильно принимать решения для зачистки и досмотра зданий, правильном выборе углов при стрельбе, действиям при обнаружении растяжек.

Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, принимавших участие в специальной военной операции. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой при проведении тренировок использовалось значительное количество средств имитации.

«Нас обучают инструкторы, которые имеют большой боевой опыт. Они доходчиво все объясняют, и я уверен, что смогу обучить свой личный, тому чему научился на сборах» - рассказал участник сбора лейтенант Валерий Новоселов.

Проведение подобных тренировок, позволяет существенно повысить эффективность подготовки военнослужащих.

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