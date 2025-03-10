10.03.2025 (11:00)

На Сахалине расчёты гранатомётов АГС-17 «Пламя» совершенствуют навыки стрельбы

На полигоне «Троицкий» военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совершенствуют свои навыки стрельбы из автоматического гранатомета станкового АГС-17 «Пламя».

В ходе занятий военнослужащие отрабатывают тактические приёмы в ограниченных условиях для стрельбы, при этом выбирают правильную огневую позицию, скрытно перемещаются к ней, а также ведут наблюдение и разведку, рассчитывая расстояние до цели.

Кроме того, с расчётами АГС-17 «Пламя» проводятся занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, ведению огня на максимально возможных дальностях, как в светлое, так и тёмное время суток.

Особое внимание опытные инструктора уделяют тому, чтобы гранатометчики поражали цель первыми выстрелами.

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