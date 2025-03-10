10.03.2025 (10:00)

Младшие офицеры войск РХБ защиты совершенствуют навыки в ходе специальной подготовки

Младшие офицеры войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты совершенствуют свои навыки в ходе специальной подготовки на одном из полигонов Восточного военного округа.

Специалисты подразделений РХБ защиты выполнили развертывание и подготовку к работе авторазливочной станции АРС-14КМ и отработали норматив по специальной обработке техники и вооружения, в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.

Для проведения мероприятий по химической разведке военнослужащие отработали задачи по подготовке машины РХБ разведки к работе, после чего произвели разведку маршрутов выдвижения на местности. Также военнослужащие РХБ защиты изучили приборы РХР – измерителем мощности дозы «ИМД-2НМ», газосигнализатором автоматическим «ГСА-3» и войсковым прибором химической разведки для определения отравляющих веществ в воздухе, на местности и на технике.

Помимо этого с офицерами проводятся занятия по постановке аэрозольной завесы при помощи комплекта дистанционного управления дымопуска.

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