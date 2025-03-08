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08.03.2025 (15:15)

Сборная команда РВСН победила в конкурсе профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»

В учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области в преддверии Международного женского дня состоялся Всеармейский конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж».

В ходе состязаний около 50 финалисток со всей России участвовали в биатлонной эстафетной гонке, соревновались в чемпионате по скоростной радиотелеграфии с приёмом и передачей сообщений кодом Морзе, а также проходили полосу препятствий.

Девушки демонстрировали умения и навыки физической, специальной, технической подготовках с использованием учебно-боевой и специальной техники и аппаратуры, а также соревновались в скоростной радиотелеграфии (проведение радиообмена в условиях применения прицельных помех).

После прохождения полосы препятствий, биатлонной гонки и чемпионата по радиоспорту женщины-военнослужащие участвовали в кулинарном конкурсе. Красавицы в погонах приготовили комплексный обед в полевых условиях, состоящий из горячих блюд и по-домашнему вкусных салатов. Судьи оценивали не только вкусовые характеристики, но и подачу.

По итогам прошедших конкурсов победу одержала сборная команда РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Праздники
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