10.03.2025 (07:30)

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» Ивановских и Костромских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в н.п. Часов Яр в ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-90М «Прорыв» Ивановских и Костромских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в н.п. Часов Яр в ДНР

Танковые экипажи «Южной» группировки войск, выполняющие боевые задачи в интересах Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям гвардейского Костромского парашютно-десантного полка, действуют в составе бронегрупп и уничтожают укрытую живую силу противника в опорных пунктах районов в промышленной зоне населенного пункта Часов Яр в ДНР.

Танкисты работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности или из-за укрытия в виде зданий. Это позволяет оставаться незамеченными и обеспечивать выполнение боевых задач штурмовыми подразделениями Ивановских и Костромских десантников.

Экипажи танков Т-72Б3 с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам ВСУ расположенных в промзоне и микрорайоне в Часов Яре.

Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния более пяти километров. Точными выстрелами было нанесено огневое поражение личному составу ВСУ. Корректировка стрельбы танков велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата.

Украинские боевики регулярно пытаются усилить свои подразделения для удержания рубежей, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь.

Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей – укрепления противника в городской застройке, скопления личного состава противника и его боевая техника, в том числе иностранного производства.

Отработав по цели, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы, усиленную динамическую защиту, а также дополнительный защитный каркас из решёток и цепей.

Танкисты на боевом дежурстве постоянно поддерживают штурмовые подразделения десантников и обеспечивают их активное продвижение.

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