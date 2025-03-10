10.03.2025 (06:30)

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский разведывательный БпЛА «Фурия» в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский разведывательный БпЛА «Фурия» в Херсонской области

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» 18-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава, артиллерии и техники, от разведывательных БпЛА и крылатых ракет противника.

В ходе боевой работы расчёт уничтожил беспилотник ВСУ «Фурия», который проводил воздушную разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«За нами артиллерия, то есть мы сбиваем БпЛА, чтобы они не могли вести разведку РСЗО, артиллерия там, то есть стоят гаубицы, то есть мы как бы их прикрываем максимально. Работаем по БпЛА противника разведчики в основном наша цель. Из последнего сбили «Фурию», охотимся за «Backfire», он до нас ещё не долетал», - рассказал оператор-наводчик с позывным «Шахтёр».

Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» способен уничтожить воздушные цели на дальности до 5000 метров и на высоте до 3500 метров.

После пуска ракеты, расчёт боевой машины за считанные секунды меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар врага.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице