10.03.2025 (05:30)

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили танк и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили танк и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил танк и скопление живой силы ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе ведения воздушной разведки был выявлен маршрут передвижения техники и личного состава ВСУ из тылового района на линию боевого соприкосновения.

Артиллеристы заблаговременно навели орудие на перекресток дорог и были в готовности уничтожить выявленные цели. Утром расчёт разведывательного беспилотного летательного аппарата доложил о передвижении техники противника на данном участке дороги. Расчет выполнил серию выстрелов 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами. Со второго выстрела вражеский танк был поражен, далее произошла детонация его боекомплекта. Стрельба велась на дистанции более 18 км.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» в круглосуточном режиме выполняют огневые задачи по уничтожению артиллерийских батарей ВСУ, пунктов управления, огневых средств, вооружения, объектов военной инфраструктуры и военной техники противника.

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