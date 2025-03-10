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10.03.2025 (05:30)

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили танк и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил танк и скопление живой силы ВСУ, сорвав ротацию украинских боевиков на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе ведения воздушной разведки был выявлен маршрут передвижения техники и личного состава ВСУ из тылового района на линию боевого соприкосновения.

Артиллеристы заблаговременно навели орудие на перекресток дорог и были в готовности уничтожить выявленные цели. Утром расчёт разведывательного беспилотного летательного аппарата доложил о передвижении техники противника на данном участке дороги. Расчет выполнил серию выстрелов 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами. Со второго выстрела вражеский танк был поражен, далее произошла детонация его боекомплекта. Стрельба велась на дистанции более 18 км.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» в круглосуточном режиме выполняют огневые задачи по уничтожению артиллерийских батарей ВСУ, пунктов управления, огневых средств, вооружения, объектов военной инфраструктуры и военной техники противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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