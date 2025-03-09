09.03.2025 (18:00)

В иранском порту Чехбехар стартовало военно-морское учение «Морской пояс безопасности – 2025» с участием кораблей России, Ирана и Китая

В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония открытия международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2025».

В учении принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК. Российскую сторону представляют корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

Накануне начала международного военно-морского учения глава российской делегации – командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев, находящийся в настоящее время в Иране, доложил Главнокомандующему Военно-Морским Флотом адмиралу Александру Моисееву о готовности отряда кораблей ВМФ России к участию в учении.

В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Международное военно-морское учение «Морской пояс безопасности – 2025», организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в нём задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолёты морской авиации.

Целями учения являются: обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций.

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