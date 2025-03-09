09.03.2025 (17:00)

Финал премии «Женщины нашего Отечества» состоялся в Екатеринбурге

Финал премии «Женщины нашего Отечества» состоялся в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО). Мероприятие, организовано командованием ЦВО и общественно-полезным фондом поддержки спорта и патриотизма «Фонд мастеров».

Участницами стали женщины-члены различных общественных организаций, а также военнослужащие-участницы специальной военной операции (СВО). Целью данного мероприятия является признание, объединение и усиление женских общественных организаций Свердловской области, которые реализуют проекты в разных сферах деятельности и направлениях. Участницы конкурса организуют социальные проекты по поддержке участников СВО, их семей и проекты, направленные на гармонизацию семейных отношений, поддержку материнства, а также помогают в организации сборов гуманитарной помощи на фронт. Особое внимание акцентируется на патриотическом воспитание молодого поколения и благотворительной деятельностью.

Участницы оценивались в 8 номинациях: «За служение Отечеству», «Крылья России», «За внимание и заботу», «Ангелы милосердия Отечества», «За сохранение памяти героев Отечества», «За вклад в укрепление семьи и воспитание подрастающего поколения», «Хранительницы национальной духовности и традиций» и «За вклад в развитие региона».

Победительницам в каждой номинации были вручены дипломы, памятные подарки и цветы.

Завершилось мероприятие праздничным концертом при участии военного оркестра штаба ЦВО и творческих коллективов Окружного Дома офицеров.

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