09.03.2025 (16:00)
Торжественная клятва юнармейцев состоялась в гарнизоне авиаторов Северного флота
В населённом пункте Североморск-3 прошла торжественная церемония принятия клятвы юнармейцев и вступления в отряд имени Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе.
В церемонии приняли участие более 40 школьников, которые в присутствии своих родителей, педагогов и военнослужащих дали торжественную клятву юнармейца. Ребята пообещали быть верными своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищества, а также стремиться к знаниям и физическому совершенству.
Мероприятие началось с торжественного построения юнармейцев. Под звуки государственного гимна России участники церемонии почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.
После произнесения клятвы юнармейцам в торжественной обстановке вручили значки береты, и удостоверения юнармейцев — символы принадлежности к движению.
Торжественная клятва стала ещё одним шагом в укреплении традиций патриотизма и преемственности поколений.