09.03.2025 (16:00)

Торжественная клятва юнармейцев состоялась в гарнизоне авиаторов Северного флота

В населённом пункте Североморск-3 прошла торжественная церемония принятия клятвы юнармейцев и вступления в отряд имени Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе.

В церемонии приняли участие более 40 школьников, которые в присутствии своих родителей, педагогов и военнослужащих дали торжественную клятву юнармейца. Ребята пообещали быть верными своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищества, а также стремиться к знаниям и физическому совершенству.

Мероприятие началось с торжественного построения юнармейцев. Под звуки государственного гимна России участники церемонии почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

После произнесения клятвы юнармейцам в торжественной обстановке вручили значки береты, и удостоверения юнармейцев — символы принадлежности к движению.

Торжественная клятва стала ещё одним шагом в укреплении традиций патриотизма и преемственности поколений.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице