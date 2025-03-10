10.03.2025 (08:00)
Расчёты противовоздушной обороны группировки войск «Восток» успешно противостоят воздушным угрозам, обеспечивая надёжную защиту наших позиций и территорий
Группировка войск «Восток» в зоне специальной военной операции успешно применяет комплексные системы противовоздушной обороны для обеспечения безопасности и защиты своих позиций. В арсенале подразделений находятся такие средства ПВО, как зенитные ракетные комплексы «Бук», «Стрела-10», переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».
Благодаря комплексному подходу к организации ПВО, расчёты успешно противостоят воздушным угрозам, обеспечивая надёжную защиту своих позиций. Оперативное перекрытие всего диапазона высот и дистанций, каждый из комплексов имеет характеристики, которые позволяют эффективно поражать цели на разных высотах и расстояниях.
Одним из ключевых элементов обороны является комплекс «Бук», который поражает не только беспилотные летательные аппараты противника, но также ракеты реактивных систем залпового огня РСЗО иностранного производства, таких как HIMARS и другие.