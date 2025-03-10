10.03.2025 (08:00)

Расчёты противовоздушной обороны группировки войск «Восток» успешно противостоят воздушным угрозам, обеспечивая надёжную защиту наших позиций и территорий



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты противовоздушной обороны группировки войск «Восток» успешно противостоят воздушным угрозам, обеспечивая надёжную защиту наших позиций и территорий

Группировка войск «Восток» в зоне специальной военной операции успешно применяет комплексные системы противовоздушной обороны для обеспечения безопасности и защиты своих позиций. В арсенале подразделений находятся такие средства ПВО, как зенитные ракетные комплексы «Бук», «Стрела-10», переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

Благодаря комплексному подходу к организации ПВО, расчёты успешно противостоят воздушным угрозам, обеспечивая надёжную защиту своих позиций. Оперативное перекрытие всего диапазона высот и дистанций, каждый из комплексов имеет характеристики, которые позволяют эффективно поражать цели на разных высотах и расстояниях.

Одним из ключевых элементов обороны является комплекс «Бук», который поражает не только беспилотные летательные аппараты противника, но также ракеты реактивных систем залпового огня РСЗО иностранного производства, таких как HIMARS и другие.

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