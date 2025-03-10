10.03.2025 (07:00)
Боевая работа экипажа Т-72Б3М Южной группировки войск на Донецком направлении
Танки работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций, используя рельеф местности или укрытия. Это позволяет оставаться незамеченными.
Танкисты уничтожают выявленные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу противника на переднем крае, поддерживая тем самым действия российских передовых отрядов. Так же под удар попадают тыловые позиции боевиков, срывая их действия.
В этот раз экипаж танка Т-72Б3М в ходе боевой работы нанес удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении специальной военной операции.
Стрельбу танка в режиме реального времени корректируют с воздуха расчет БпЛА.
Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе.
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