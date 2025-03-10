10.03.2025 (06:00)

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции, пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ в ЛНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции, пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ в ЛНР

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие танковых подразделений группировки войск «Запад», проявляя мужество и героизм при выполнении боевых задач, продолжают наносить удары по военным объектам, бронированной технике и живой силе ВСУ.

В этот раз на одном из направлений СВО в ЛНР в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции, пункт управления БпЛА и скопление живой силы противника.

Получив координаты целей экипажи танков Т-72Б3М 59-го гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. После наведения танков на цели, военнослужащие выполнили стрельбу 125 мм осколочно-фугасными снарядами по целям на дистанции до 10 километров.

Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БпЛА, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.

После завершения стрельбы танкисты сменили позиции, чтобы избежать ответного контрбатарейного огня артиллерии противника или атак дронов-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усиленную динамическую защиту.

В ходе СВО танкисты во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят огневое поражение противнику с огневых позиций. Используя особенности рельефа местности и укрытий в лесных массивах, они ведут прицельный огонь, обеспечивая высокую точность и безопасность для экипажей.

Благодаря мужественным действиям танкистов, подразделения ежедневно продвигаются метр за метром, что позволяет зачищать и занимать опорные пункты ВСУ.

Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей – укрепления, боевая техника противника, в т.ч. иностранного производства.

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