10.03.2025 (05:00)

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Север» уничтожили взводный опорный пункт, технику, а также живую силу ВСУ на Харьковском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Север» уничтожили взводный опорный пункт, технику, а также живую силу ВСУ на Харьковском направлении

Артиллерийские подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне специальной военной операции на Харьковском направлении.

В этот раз расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского подразделения армейского корпуса уничтожили взводный опорный пункт, боевые бронированные машины, пункт управления и точку запуска БпЛА, а также живую силу ВСУ.

Кадрами объективного контроля с БпЛА было подтверждено нанесение огневого поражения боевикам ВСУ.

Предостерегая атаку FPV-дронов и ответа вражеской артиллерии, расчеты самоходных гаубиц оперативно сменили позиции, не давая противнику себя обнаружить.

Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожают выявленные цели во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку целей и корректировку огня.

Огневое поражение противника ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152 мм самоходных гаубиц «Мста-С» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе ВСУ.

Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника.

Слаженная работа разведки, расчетов БпЛА и артиллерийских расчётов позволяет круглосуточно и точечно наносить огневое поражением живой силе, технике, в том числе и западного производства, огневых позиций и опорных пунктов ВСУ в зоне проведения СВО.

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