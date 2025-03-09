09.03.2025 (19:00)

В Самарской области более 20 юношей и девушек вступили в ряды «Юнармии»

В общеобразовательной школе поселка Прибрежный Самарской области состоялась торжественная церемония вступления более 20 учеников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцы младших классов дали торжественную клятву, в которой обещали всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «Юнармии», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память Героев Отечества. Закончилось мероприятие исполнением юнармейцами гимна «Служить России», вручением юнармейских значков и совместным фото.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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