09.03.2025 (20:00)

Финал военно-патриотического конкурса «Гренадёр» прошёл в ЕкСВУ

Финал военно-патриотического конкурса «Гренадёр» прошёл в Екатеринбургском суворовском военном училище (ЕкСВУ). В этом году мероприятие приобрело статус регионального и теперь кроме суворовцев в нём также приняли участие воспитанники юнармейского движения Свердловской области.

Участники продемонстрировали свои навыки по основам военной службы, знанию истории Отечества и Вооружённых Сил Российской Федерации. Также в рамках мероприятия были проведены творческие испытания, в ходе которых суворовцы и юнармейцы исполнили три номера в дисциплинах «хореография», «хоровое и вокальное исполнение», «театрализованная постановка».

Оценили ребят жюри, в составе которых были представители ЕкСВУ, регионального штаба движения, участники специальной военной операции (СВО), а также общественные деятели и священнослужители. Оценивались конкурсанты в личном и командном зачётах. По результатам состязания победители и призёры были награждены грамотами и памятными подарками.

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