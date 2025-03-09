09.03.2025 (13:00)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в «Эстафете Победы»

Юнармейцы города Красноярска приняли участие в «Эстафете Победы» посвященной восьмидесятой годовщине героической победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В рамках мероприятия состоялся автопробег колонны из машин времен Великой Отечественной войны, который завершился митингом в парке Народных героев. В ходе митинга присутствующие почтили память военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к монументу. В мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны Вооруженных сил РФ, участники СВО, представители военно-патриотических организаций.

Старт эстафеты был дан 2 февраля 2025 года в Бресте, на территории мемориального комплекса «Брестская крепость – герой». Завершится акция 28 мая в Москве, в Александровском саду, у Могилы Неизвестного Солдата.

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