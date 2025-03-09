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09.03.2025 (12:00)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота из зоны СВО поздравили родных и близких в Международный женский день

Военнослужащие гвардейских бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи на Южно-Донецком и Курском направлениях проведения специальной военной операции, записали и передали видеопоздравления к Международному женскому дню для своих родных и близких.

В поздравлениях военнослужащие желали самые тёплые слова, передавали приветы и обещали скоро вернуться домой с победой.

Кроме видеопоздравлений, военнослужащие морской пехоты ТОФ организовали поздравления местного населения. По личной инициативе были закуплены цветы, которые были переданы женщинам местного населения Донбасса и Курской области, вместе с искренними поздравлениями. Каждый подарок был принят тепло с ответными словами благодарности.

Морские пехотинцы ТОФ в тыловых зонах СВО регулярно организуют поздравления местного населения с российскими государственными праздниками, проводят уроки мужества в школах и поддерживают памятники и места боевой славы в надлежащем состоянии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Праздники
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