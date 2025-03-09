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09.03.2025 (10:00)

Командир российской военной базы ЮВО в Армении торжественно вручил юнармейцам знаки «Юнармейская Доблесть»

Торжественное вручение нагрудных знаков прощло на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении.

Знаки «Юнармейская Доблесть» ребятам вручил командир соединения.

Юнармейское движение пользуется большой популярностью у школьников образовательных учреждений Минобороны России на территории военной базы. Его активисты участвуют в военно-спортивных соревнованиях, патриотических мероприятиях, посещают специальные смены во Всероссийских детских центрах, имеют преимущество при поступлении в ВУ3ы.

«Результаты нашей работы подтверждают, что уровень подготовки Юнармии значительно вырос. Мы активно привлекаем опытных инструкторов и тренеров военной базы ЮВО в Армении, которые регулярно проводят специализированные занятия и учебные сборы, а также организуют соревнования и тренировки. Это позволяет повысить мастерство и физическую подготовку ребят» - сказала начальник регионального отделения ВВПОД Юнармия в Армении Ольга Григорян.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Торжественные церемонии , Армения , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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