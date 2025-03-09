09.03.2025 (11:00)

Военные коммунальщики ЖКС № 7 (г. Белогорск) Амурской области прошли обучение и проверку знаний в Гостехнадзоре

В рамках соблюдения требований к квалификации персонала, обеспечивающего эксплуатацию тепловых энергоустановках, более 30 специалистов жилищно-коммунальной службы № 7 (г. Белогорск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Восточному военному округу) прошли ежегодную проверку знаний в отделении Гостехнадзора.

Для персонала ЖКС № 7 были подготовлены вопросы по правилам эксплуатации электроустановок, теплового хозяйства, электроэнергетики, соблюдения требований федерального законодательства.

Ежегодное повышение квалификации персонала ЖКС №7, позволяет обеспечить надежное прохождение отопительного периода на объектах коммунального назначения, предотвратить возникновение аварийных ситуаций и повысить качество предоставления коммунальных услуг в военных городках Амурской области.

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