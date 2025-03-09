09.03.2025 (09:00)

В Забайкалье состоялось соревнование по огневой подготовке и стрельбе из пневматической винтовки среди юнармейцев Могочинского округа

В Забайкальском крае Местное отделение Могочинского округа «Юнармии» провели муниципальный этап соревнований по огневой подготовке и стрельбе из пневматической винтовки среди юнармейских отрядов.

В мероприятие приняли участие 8 отрядов: «Пламя» и «Соколы России» из Могочи, «Родина» из села Семиозёрный, «Патриот» из села Сбега и «Патриот» из села Чалдонка, «Русичи» и «Дельта» из поселка Ксеньевка, «Альфа» из поселка Ключевский.

Участники выполнили стрельба из пневматической винтовки, разборку и сборку АК-74, снаряжение магазина патронами, метание гранаты в цель, составили карточки огня, прошли тест по тактико-техническим характеристикам оружия и приняли участие в викторине «Стрелковое оружие Красной армии времён Великой Отечественной войны».

Юнармейцы старались поразить мишень с максимальной точностью, разобрать и собрать АК-74, снарядить магазин за максимально короткое время, определить азимут и расстояние до объекта, а также безошибочно ответить на вопросы викторины и теста.

Инструкторы внимательно следили за соблюдением правил безопасности и давали необходимые консультации.

По итогам соревнований были определены победители в личном и командном зачётах: 1-е место команда отряда «Патриот» из села Сбега, 2-е место команда отряда «Русичи» из поселка Ксеньевка, 3-е место команда отряда «Пламя» из Могочи.

Многие юнармейцы отличились в личном первенстве, за что получили заслуженные награды.

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