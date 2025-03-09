09.03.2025 (08:30)

В островном регионе состоялась презентация третьего сборника историй участников СВО «Честь наивысшая – носить русский мундир!»

В островном регионе состоялась презентация третьего сборника историй участников СВО «Честь наивысшая – носить русский мундир!».

Ветеран специальной военной операции (СВО) Юлиан Красавин в очередной раз стал одним из авторов, сформировавших третий том историй участников СВО.

В этот раз целых пять историй, написанных Юлианом, дополнили сборник с говорящим названием.

После презентации два экземпляра книги были переданы библиотеке, чтобы все желающие могли ознакомиться с трудами авторов-ветеранов со всей страны.

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