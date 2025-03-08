08.03.2025 (23:30)

Воспитанники ЕкСВУ поздравили женщин – педагогов с Международным женским днём



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Воспитанники ЕкСВУ поздравили женщин – педагогов с Международным женским днём

Воспитанники выпускного курса Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) поздравили женщин – педагогов и сотрудниц учебного заведения с Международным женским днём – 8 марта. Мероприятие прошло накануне весеннего праздника.

В холле учебного заведения перед началом рабочего дня была организована тёплая встреча прекрасных представительниц человечества. Военный оркестр исполнил в честь женщин лирические музыкальные композиции, а суворовцы вручили цветы, выразив педагогам слова благодарности за усердие, трудолюбие, помощь и поддержку воспитанников в учёбе и на жизненном пути.

Справочно:

8 марта — Международный женский день — всемирный день женщин, в который помимо чествования прекрасной половины человечества, также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной сферах, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Современное значение праздника - 8 марта считается днём весны, красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

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