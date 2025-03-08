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08.03.2025 (23:00)

Военнослужащие военной полиции ЦВО провели акцию «Подари женщинам цветы» для жительниц Новосибирска

Фото Видео

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) провели акцию «Подари женщинам цветы» для жительниц Новосибирска в преддверии празднования Международного женского дня.

На площади перед торговым центром «Галерея», под музыку знаменитых эстрадных хитов, которые исполнял оркестр Новосибирского гарнизона, военнослужащие поздравляли женщин с наступающим праздником и дарили им весенние цветы - тюльпаны.

Женщины взамен дарили военнослужащим свои улыбки и слова благодарности. Многие посетители задерживались и слушали музыку военного оркестра, встречав каждую композицию аплодисментами.

В акции «Подари цветы женщине» приняло участие более 20 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция , Праздники
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