08.03.2025 (23:00)

Военнослужащие военной полиции ЦВО провели акцию «Подари женщинам цветы» для жительниц Новосибирска



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие военной полиции ЦВО провели акцию «Подари женщинам цветы» для жительниц Новосибирска

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) провели акцию «Подари женщинам цветы» для жительниц Новосибирска в преддверии празднования Международного женского дня.

На площади перед торговым центром «Галерея», под музыку знаменитых эстрадных хитов, которые исполнял оркестр Новосибирского гарнизона, военнослужащие поздравляли женщин с наступающим праздником и дарили им весенние цветы - тюльпаны.

Женщины взамен дарили военнослужащим свои улыбки и слова благодарности. Многие посетители задерживались и слушали музыку военного оркестра, встречав каждую композицию аплодисментами.

В акции «Подари цветы женщине» приняло участие более 20 военнослужащих.

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