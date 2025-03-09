09.03.2025 (08:00)

Инженеры группировки войск «Днепр» осуществляют разминирование и проводят работу по обезвреживанию от взрывоопасных предметов на Ореховском направлении Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Инженеры группировки войск «Днепр» осуществляют разминирование и проводят работу по обезвреживанию от взрывоопасных предметов на Ореховском направлении Запорожской области

Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" осуществляют работу по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, оставленных украинскими боевиками на Ореховском направлении в Запорожской области.

Саперы группировки ежедневно проводят разминирование дорог и частных домов. Боевая работа осуществляется группой по три-четыре специалиста, в несколько смен.

В случае обнаружения взрывоопасного предмета сапёры оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечь опасную находку невозможно, сапёры уничтожают её на месте методом накладного заряда. Если предмет не опасен, то специалисты его вывозят на подготовленное заранее место для дальнейшего уничтожения.

Саперы ежедневно проходят от 5 до 10 километров, тщательно осматривая местность, так как подразделения ВСУ оставляют мины на путях отступления. Основная задача саперов в зоне СВО заключается в сопровождении штурмовых групп и осмотре заминированных территорий. При закреплении российских подразделений на освобожденных позициях необходимо осуществить полную очистку местности от взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное перемещение и размещение личного состава. Работа саперов группировки войск «Днепр» играет ключевую роль в обеспечении безопасности как военнослужащих, так и мирного населения на освобожденных территориях. Их профессионализм и самоотверженность позволяют успешно выполнять поставленные задачи и вносить значительный вклад в достижение целей спецоперации.

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