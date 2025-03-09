09.03.2025 (07:30)
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
Метки: