09.03.2025 (07:30)

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

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