09.03.2025 (07:00)

Штурмовые подразделения ВДВ отрабатывают тактику ведения боя при штурме населенных пунктов в приграничных районах Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые подразделения ВДВ отрабатывают тактику ведения боя при штурме населенных пунктов в приграничных районах Курской области

В тыловой зоне приграничных районов Курской области военнослужащие штурмовых групп 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии отрабатывают тактику ведения боя при штурме и зачистке населенных пунктов.

Подготовке штурмовых групп удаляют особое внимание. Каждый элемент десантники отрабатывают по несколько десятков раз. На тренировке все в точности, как на боевом задании. Используют данные разведки.

Во время занятий изучаются рельеф местности, расположение позиций и предположительный характер действий противника, после чего отрабатывают каждый элемент боя. При этом учитывается расположение укрепленных огневых точек и особенности минно-взрывных заграждений.

На каждом занятии для реалистичности действий задействуются учебные мины. Отрабатываются элементы защиты от ударных дронов и сбросов противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице