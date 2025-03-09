09.03.2025 (07:00)
Штурмовые подразделения ВДВ отрабатывают тактику ведения боя при штурме населенных пунктов в приграничных районах Курской области
В тыловой зоне приграничных районов Курской области военнослужащие штурмовых групп 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии отрабатывают тактику ведения боя при штурме и зачистке населенных пунктов.
Подготовке штурмовых групп удаляют особое внимание. Каждый элемент десантники отрабатывают по несколько десятков раз. На тренировке все в точности, как на боевом задании. Используют данные разведки.
Во время занятий изучаются рельеф местности, расположение позиций и предположительный характер действий противника, после чего отрабатывают каждый элемент боя. При этом учитывается расположение укрепленных огневых точек и особенности минно-взрывных заграждений.
На каждом занятии для реалистичности действий задействуются учебные мины. Отрабатываются элементы защиты от ударных дронов и сбросов противника.