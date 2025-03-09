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09.03.2025 (07:00)

Штурмовые подразделения ВДВ отрабатывают тактику ведения боя при штурме населенных пунктов в приграничных районах Курской области

В тыловой зоне приграничных районов Курской области военнослужащие штурмовых групп 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии отрабатывают тактику ведения боя при штурме и зачистке населенных пунктов.

Подготовке штурмовых групп удаляют особое внимание. Каждый элемент десантники отрабатывают по несколько десятков раз. На тренировке все в точности, как на боевом задании. Используют данные разведки.

Во время занятий изучаются рельеф местности, расположение позиций и предположительный характер действий противника, после чего отрабатывают каждый элемент боя. При этом учитывается расположение укрепленных огневых точек и особенности минно-взрывных заграждений.

На каждом занятии для реалистичности действий задействуются учебные мины. Отрабатываются элементы защиты от ударных дронов и сбросов противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Специальная военная операция
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