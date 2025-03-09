09.03.2025 (06:15)

Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» уничтожили взрывоопасные предметы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» уничтожили взрывоопасные предметы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении

Военные инженеры продолжают выполнять задачи по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов ВСУ. Благодаря работе сапёров поставки снабжения нашим военнослужащим на линии боевого соприкосновения не прерываются.

Группа разминирования получает заявки об обнаруженных взрывоопасных предметах от военной комендатуры, администрации населённых пунктов и мирных жителей.

В этот раз личный состав инженерно-сапёрного подразделения группировки войск «Север» ликвидировал остатки неразорвавшихся суббоеприпасов, так называемые «колокольчики» за характерную форму, а также вывезли и взорвали на полигоне взрывоопасные предметы и снаряды, обнаруженные в ходе работ на Харьковском направлении.

Инженеры получили приказ провести инженерно-разведывательные мероприятия в определённом квадрате, где могли быть упавшие и неразорвавшиеся боеприпасы. Они были уничтожены путём установки накладного заряда весом в 200 граммов, так как суббоеприпасы не подлежат транспортировке, их уничтожают на месте.

Неразорвавшиеся снаряды, части ракет РСЗО и другие взрывоопасные предметы доставляются на специализированный полигон, где уничтожаются, не подвергая опасности жизни и здоровья местных жителей.

Военнослужащие находятся на круглосуточном дежурстве и отрабатывают все поступающие к ним заявки.

При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения.

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