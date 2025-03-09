09.03.2025 (06:00)

Расчеты современных БпЛА «Мерлин-ВР» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли замаскированную боевую технику и укрытия подразделений ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты современных БпЛА «Мерлин-ВР» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли замаскированную боевую технику и укрытия подразделений ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БпЛА) 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником.

С использованием беспилотников производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

Также расчеты БпЛА корректируют нанесение огневого поражения объектов ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями.

В этот раз в ходе ведения воздушной разведки расчет БпЛА «Мерлин-ВР» выявил скопление замаскированной техники и укрытий противника, а также передвижение вражеской техники и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожение целей с помощью артиллерийских орудий.

Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.

Данным расчетом выявлено более 150 различных целей.

Разведывательный БпЛА «Мерлин» способен вести разведку в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов на высоте до 5 километров и нести различную разведывательную аппаратуру.

Задачей БпЛА является обнаружение и наблюдение сооружений и объектов в любое время суток, при различных погодных условиях, в том числе под снежным покровом и за маскировочными сетями.

Для поиска целей и их распознавания БпЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором.

Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь.

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