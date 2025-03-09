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09.03.2025 (05:30)

Штурмовики группировки войск «Восток» провели серию тренировок на полигоне в тыловой зоне СВО

На полигонах в тыловых районах специальной военной операции штурмовики группировки войск «Восток» проводят регулярные тренировки по штурму лесополос и опорных пунктов противника в условиях, максимально приближенных к боевым. В тренировках принимают участие военнослужащие, которые недавно подписали контракт, а также те, кто уже не раз выполнял боевые задачи. Подготовка личного состава к ведению боевых действий в составе штурмовых групп проводится непрерывно, на ротационной основе.

На полигонах Донецкой Народной Республики военнослужащие штурмовых подразделений «Востока» совершенствуют приемы ведения боя в наступлении под руководством командиров подразделений. На линию боевого соприкосновения штурмовики направляются только после тщательной подготовки и боевого слаживания. «Личный состав нужно готовить, создавая условия реальной боевой обстановки, чтобы штурмовики психологически себя могли настроить, а когда поступит боевая задача они могли решительно выполнить её и ни в чем не сомневаться. На полигоне делаем имитацию блиндажей и опорных пунктов противника – то, что может встретиться в реальной остановке, объясняем и на практике показываем, как нужно подойти и как их зачистить». - рассказал командир роты с позывным «Поляк».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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