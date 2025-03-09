09.03.2025 (05:00)

Артисты фронтовой творческой бригады группировки войск «Центр» выступили для мирных жителей Авдеевки ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артисты фронтовой творческой бригады группировки войск «Центр» выступили для мирных жителей Авдеевки ДНР

Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски группировки войск «Центр» провел концерт для мирных жителей в освобожденном городе Авдеевка Донецкой Народной Республики.

На импровизированной сцене, во временном пункте проживания мирных жителей, военные артисты исполнили несколько музыкальных и песенных номеров. Были исполнены праздничные композиции и инструментальные номера. Зрители подпевали, аплодировали и даже пританцовывали под знакомы и любимые песни. Особенно зрителям понравилось исполнение песен «Эти глаза напротив» и «От Волги до Енисея». Завершив мероприятие, артисты поблагодарили жителей города Авдеевка за их терпение, пожелали счастья, любви, а также пообещали вернутся с обновленной программой к следующему празднику. Зрители горячо поблагодарили артистов за подаренные эмоции и улыбку на лицах в столь теплый весенний день.

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