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09.03.2025 (05:00)

Артисты фронтовой творческой бригады группировки войск «Центр» выступили для мирных жителей Авдеевки ДНР

Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски группировки войск «Центр» провел концерт для мирных жителей в освобожденном городе Авдеевка Донецкой Народной Республики.

На импровизированной сцене, во временном пункте проживания мирных жителей, военные артисты исполнили несколько музыкальных и песенных номеров. Были исполнены праздничные композиции и инструментальные номера. Зрители подпевали, аплодировали и даже пританцовывали под знакомы и любимые песни. Особенно зрителям понравилось исполнение песен «Эти глаза напротив» и «От Волги до Енисея». Завершив мероприятие, артисты поблагодарили жителей города Авдеевка за их терпение, пожелали счастья, любви, а также пообещали вернутся с обновленной программой к следующему празднику. Зрители горячо поблагодарили артистов за подаренные эмоции и улыбку на лицах в столь теплый весенний день.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Концерты
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