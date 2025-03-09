09.03.2025 (05:00)
Артисты фронтовой творческой бригады группировки войск «Центр» выступили для мирных жителей Авдеевки ДНР
Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски группировки войск «Центр» провел концерт для мирных жителей в освобожденном городе Авдеевка Донецкой Народной Республики.
На импровизированной сцене, во временном пункте проживания мирных жителей, военные артисты исполнили несколько музыкальных и песенных номеров. Были исполнены праздничные композиции и инструментальные номера. Зрители подпевали, аплодировали и даже пританцовывали под знакомы и любимые песни. Особенно зрителям понравилось исполнение песен «Эти глаза напротив» и «От Волги до Енисея». Завершив мероприятие, артисты поблагодарили жителей города Авдеевка за их терпение, пожелали счастья, любви, а также пообещали вернутся с обновленной программой к следующему празднику. Зрители горячо поблагодарили артистов за подаренные эмоции и улыбку на лицах в столь теплый весенний день.