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08.03.2025 (21:30)

Военные автоинспекторы ЦВО поздравили женщин-водителей с Международным женским днем в Алтайском крае

В Алтайском крае военнослужащие военной автомобильной инспекции Центрального военного округа (ЦВО) поздравили женщин водителей с Международным женским днём.

Военные автоинспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД региона организовали поздравление участниц дорожного движения, в ходе которого останавливали на дорогах общего пользования девушек-водителей и вручали им цветы, желали безаварийного пути и напоминали о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

В свою очередь представительницы прекрасного пола проявили интерес к акции, благодарили военнослужащих за подарки улыбкой и хорошим настроением.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии , ВАИ
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