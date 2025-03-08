08.03.2025 (21:30)

Военные автоинспекторы ЦВО поздравили женщин-водителей с Международным женским днем в Алтайском крае

В Алтайском крае военнослужащие военной автомобильной инспекции Центрального военного округа (ЦВО) поздравили женщин водителей с Международным женским днём.

Военные автоинспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД региона организовали поздравление участниц дорожного движения, в ходе которого останавливали на дорогах общего пользования девушек-водителей и вручали им цветы, желали безаварийного пути и напоминали о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

В свою очередь представительницы прекрасного пола проявили интерес к акции, благодарили военнослужащих за подарки улыбкой и хорошим настроением.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице