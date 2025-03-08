08.03.2025 (21:00)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в зональном этапе смотр-конкурса по строевой подготовке

Участники юнармейского движения южных районов Красноярского края приняли участие в зональном этапе краевого конкурса по строевой подготовке, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Минусинском районе прошли соревнования, в ходе которых юные патриоты продемонстрировали навыки выполнения элементов строевой подготовки как индивидуально, так и в составе подразделения. В рамках конкурса школьники выполняли перестроения в шеренги и колонны, движение строевым шагом, выход и постановку в строй, а также воинское приветствие.

По результатам соревнований были определены победители, которые отправятся на тренировочные сборы для подготовки к участию в шествии в день 80-летия Победы советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах.

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