08.03.2025 (20:30)

Командование ЮВО поздравило женщин с Международным женским днем – 8 Марта

В Ростове-на-Дону в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО), прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню – 8 Марта. Для военнослужащих-женщин и женщин из числа гражданского персонала соединений и воинских частей Ростовского гарнизона ЮВО была организована праздничная программа.

В фойе военнослужащие вручили женщинам цветы и подарочные наборы, для желающих организовали тематическую фото зону, а также развернули фотовыставку «Жёны героев», чьи супруги выполняют задачи в ходе проведение специальной военной операции. Кроме того для участников мероприятия был накрыт праздничный стол.

От лица командования округа с наилучшими пожеланиями выступил заместитель начальника военно-политического управления ЮВО полковник Михаил Досугов. Отличившимся женщинам вручили ведомственные награды и ценные подарки.

Также с ярким поздравлением для женщин, получившим оживленное одобрение зала, выступил Герой России младший лейтенант Алексей Афанасьев, он пожелал им, чтобы мужчины уделяли свое внимание не только в праздничный день, но и во все остальные дни в году, до следующего 8-го марта.

Завершили мероприятие артисты Ансамбля песни и пляски ЮВО и концертного ансамбля «Успех» Дома офицеров ЮВО.

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