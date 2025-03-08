08.03.2025 (20:00)

Военнослужащие Тверского соединения ВТА поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации организовали праздничный концерт для девушек-военнослужащих и гражданского персонала.

В ходе мероприятия прозвучали поздравления с теплыми пожеланиями здоровья, счастья и благополучия. Творческие коллективы представили музыкальные и танцевальные номера, подарив гостям яркие эмоции и праздничное настроение. В программе концерта были включены патриотические песни, инструментальные композиции и лирические произведения, посвященные женщине, ее роли в обществе и семье.

Военнослужащие выразили глубокую признательность за труд, самоотверженность и вклад женщин в обеспечение боевой готовности и развитие Вооруженных Сил. Праздничный концерт стал символом уважения и благодарности, укрепившим атмосферу единства и сплоченности в коллективе.

В завершение мероприятия представитель командования поблагодарил всех присутствующих за их службу и преданность делу, а также вручил памятные подарки и цветы.

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