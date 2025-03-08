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08.03.2025 (19:30)

В ВКА имени А.Ф. Можайского состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта. Зрительный зал культурно-досугового центра «Планета» был заполнен прекрасными женщинами - сотрудницами космического вуза.

В ходе мероприятия с поздравительным словом выступил начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук. «Позвольте мне от имени многотысячного коллектива нашей академии поздравить вас с главным праздником года, Международным женским днём 8 Марта! Мы будем делать всё, чтобы ваши сердца каждый день наполнялись счастьем!». Начальник академии передал слова поздравлений от Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Виктора Афзалова и Командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко

Торжественное событие включило в себя награждение, приуроченное к празднованию Международного женского дня 8 марта. Были вручены медаль Суворова, медаль «За трудовую доблесть», памятные знаки, а также присвоены очередные воинские звания.

В этот день сцена культурно-досугового центра «Планета» стала местом творческого поздравления наших прекрасных женщин. Силами мужского коллектива под руководством старшего лейтенанта Ивана Павлова и старшего лейтенанта Данилы Кириенко был подготовлен праздничный спектакль.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , Праздники , Торжественные церемонии , Концерты , Воздушно-космические силы (ВКС)
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