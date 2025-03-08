08.03.2025 (19:00)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО прошло торжественное мероприятие в честь международного женского дня

В Ленинградской Краснознаменной ордена Жукова армии ВВС и ПВО в честь международного женского дня состоялось торжественное мероприятие с вручением цветов и проведением праздничного концерта.

Перед началом торжества каждая участница получила по букету тюльпанов, аромат которых наполнил весь зал. На мероприятии присутствовал командный состав, женский коллектив и парадный расчет объединения. Командующий от себя лично и всего личного состава поздравил всех дам с праздником, пожелал счастья, крепкого здоровья и вручил подарки и грамоты от командующего войсками Ленинградского военного округа.

Также на мероприятии выступил 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа с праздничной программой. Молодой военный дирежер, управляя оркестром, не давал аплодисментам успокоиться, а солисты своим уровнем преумножали бурные эмоции

Ежегодно такое мероприятие дает женскому коллективу армии незабываемые эмоции и является традицией.

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