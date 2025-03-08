Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.03.2025 (19:00)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО прошло торжественное мероприятие в честь международного женского дня

В Ленинградской Краснознаменной ордена Жукова армии ВВС и ПВО в честь международного женского дня состоялось торжественное мероприятие с вручением цветов и проведением праздничного концерта.

Перед началом торжества каждая участница получила по букету тюльпанов, аромат которых наполнил весь зал. На мероприятии присутствовал командный состав, женский коллектив и парадный расчет объединения. Командующий от себя лично и всего личного состава поздравил всех дам с праздником, пожелал счастья, крепкого здоровья и вручил подарки и грамоты от командующего войсками Ленинградского военного округа.

Также на мероприятии выступил 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа с праздничной программой. Молодой военный дирежер, управляя оркестром, не давал аплодисментам успокоиться, а солисты своим уровнем преумножали бурные эмоции

Ежегодно такое мероприятие дает женскому коллективу армии незабываемые эмоции и является традицией.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ПВО , ВВС , Праздники , Торжественные церемонии , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false