08.03.2025 (18:30)

В Амурском соединении дальней авиации состоялся концерт, посвященный международному женскому Дню

Мероприятие проведено в 131 гарнизонном Доме офицеров дальневосточного соединения дальней авиации.

Концерт прошел в теплой и дружеской атмосфере, чтобы поздравить женщин-военнослужащих, гражданский персонал и жен военнослужащих с этим важным праздником.

На концерте выступали творческие коллективы и артисты, которые подготовили музыкальные номера, танцевальные композиции и поздравления. Такие мероприятия помогают укрепить моральный дух военнослужащих и их семей, а также подчеркивают важность роли женщин в жизни воинских коллективов.

К поздравлениям женщин присоединились военнослужащие авиационного полка стратегических ракетоносцев Ту-95мс, совместно с Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».

«Международный женский день — это прекрасный повод выразить благодарность всем женщинам за их труд, заботу и вклад в развитие общества» - подчеркнул командир авиационного полка дальней авиации полковник Дмитрий Павлович.

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