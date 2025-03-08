08.03.2025 (18:00)
В Санкт-Петербурге свыше 200 букетов вручили женщинам военнослужащие Ленинградского военного округа в Международный женский день
На Дворцовой, Сенатской и Казанской площадях Санкт-Петербурга военнослужащие Ленинградского военного округа из состава ВАИ, а также военнослужащие роты почетного караула округа, облаченные в особую церемониальную парадную форму, под аккомпанемент военного оркестра от имени командующего войсками Ленинградского военного округа поздравляли жительниц города с Международным женским днем и вручали им цветы. Жительницы города с улыбками принимали цветы и теплые комплименты.
Военный оркестр исполнил более 20 известных музыкальных лирических композиций специально для женщин.
Всего военнослужащие Ленинградского военного округа подарили свыше 200 букетов. Подобная акция, приуроченная к Международному женскому дню, проходит в Санкт-Петербурге второй год подряд.
Безопасность мероприятия и общественный порядок были обеспечены военнослужащими подразделений военной полиции ЛенВО.