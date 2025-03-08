08.03.2025 (17:30)

В подразделениях центра связи Тихоокеанского флота прошли праздничные концерты в честь Международного женского дня

В центре связи Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялись праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Командование и мужской коллектив традиционно поздравили прекрасную половину военнослужащих-женщин с наступающим весенним праздником.

Первый праздничный концерт прошёл в отдалённом подразделении г. Фокино Приморского края. Артисты Народного театрально-танцевального ансамбля «Морская мозайка» центра связи ТОФ вместе с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова продемонстрировали вокальные и танцевальные номера в стиле 90-х. Художественным руководителем и организатором мероприятия стала одна из военнослужащих центра Арина Малышева. Зрители тепло приветствовали артистов.

Второе мероприятие состоялось во Владивостоке в Пушкинском театре ДФУ, куда были приглашены более 200 военнослужащих-женщин из всех подразделений центра связи ТОФ.

Командир центра связи ТОФ капитан 1 ранга Сергей Рубан в поздравительном слове отметил, что женщины наравне с мужчинами стоят на защите нашего Отечества и с честью несут воинскую службу, обеспечивая устойчивой связью Тихоокеанский флот.

На церемонии награждения отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу были вручены ведомственные медали, а также грамоты и благодарности от командующего Тихоокеанским флотом.

Для зрителей выступали приглашенные гости, известные артисты и музыканты Приморского края.

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