08.03.2025 (16:00)
На Кольской флотилии Разнородных сил Северного флота состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
Накануне празднования Международного женского дня на Кольской флотилии Разнородных сил Северного флота состоялся праздничный концерт.
В ходе мероприятия выступил заместитель командующего Кольской флотилии разнородных сил по военно-политической работе полковник Игорь Сидоров. От имени командующего объединением вице-адмирала Олега Шастова он поздравил всех женщин, которые служат и работают в воинских частях и учреждениях флотилии с праздником, пожелал им здоровья, исполнения желаний и, конечно же, любви.
Концерт включил в себя выступления творческих коллективов и исполнителей Кольской флотилии и города Полярный.
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