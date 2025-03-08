08.03.2025 (16:00)

На Кольской флотилии Разнородных сил Северного флота состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

Накануне празднования Международного женского дня на Кольской флотилии Разнородных сил Северного флота состоялся праздничный концерт.

В ходе мероприятия выступил заместитель командующего Кольской флотилии разнородных сил по военно-политической работе полковник Игорь Сидоров. От имени командующего объединением вице-адмирала Олега Шастова он поздравил всех женщин, которые служат и работают в воинских частях и учреждениях флотилии с праздником, пожелал им здоровья, исполнения желаний и, конечно же, любви.

Концерт включил в себя выступления творческих коллективов и исполнителей Кольской флотилии и города Полярный.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице