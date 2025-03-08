Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.03.2025 (16:00)

На Кольской флотилии Разнородных сил Северного флота состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

Накануне празднования Международного женского дня на Кольской флотилии Разнородных сил Северного флота состоялся праздничный концерт.

В ходе мероприятия выступил заместитель командующего Кольской флотилии разнородных сил по военно-политической работе полковник Игорь Сидоров. От имени командующего объединением вице-адмирала Олега Шастова он поздравил всех женщин, которые служат и работают в  воинских частях и учреждениях флотилии с праздником, пожелал им здоровья, исполнения желаний и, конечно же, любви.

Концерт включил в себя выступления творческих коллективов и исполнителей Кольской флотилии и города Полярный.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Концерты , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false