08.03.2025 (14:00)

На Северном флоте поздравили гражданских и военнослужащих-женщин с Международным женским днем

Накануне Международного женского дня в столице Северного флота городе Североморске состоялся торжественный вечер и праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта. На него были приглашены жёны, мамы, сестры, военнослужащих флота, участвующих в специальной военной операции, а также женщины, работающие и служащие в учреждениях, в соединениях и в береговых частях Северного флота, проходящие военную службу по контракту на различных должностях.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, выступая перед женщинами в ходе торжественного собрания во Дворце культуры в городе Североморске, отметил их большие заслуги в достижениях и успехах Северного флота.

«Сегодня в воинских частях и организациях флота достойно служат и трудятся около 11 тысяч женщин-военнослужащих и гражданского персонала, показывая пример в служебной деятельности, исполнении трудовых обязанностей, и при этом успевают воспитывать детей, обеспечивать уют в доме. Во многом от вас зависит насколько успешно и эффективно выполняют свой воинский и гражданский долг ваши мужья, ваши сыновья, ваши братья. Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд, за вашу заботу, за ваше терпение. Особые слова благодарности я хочу сегодня сказать женам, чьи мужья сегодня находятся в зоне специальной военной операции, на линии боевого соприкосновения. Сражаются за свободу и независимость нашей Родины, за светлое будущее. Именно ваша поддержка и ваша вера помогают им выстоять и победить», - сказал вице-адмирал Константин Кабанцов, поздравляя женщин.

Командующий Северным флотом за добросовестное исполнение служебных обязанностей, разумную инициативу и старание в честь Международного женского дня наградил ряд отличившихся женщин грамотами.

Теплыми и душевными видеопоздравлениями собравшихся в зале женщин приветствовали объединения, соединения и отдельные воинские части флота.

К поздравлениям присоединился и глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. Он поблагодарил женщин за любовь, теплоту, нежность и заботу и пожелал им быть счастливыми.

«В эти дни невозможно не сказать отдельные слова благодарности и признательности мамам, женам, сестрам участников специальной военной операции. Нет никакого сомнения, что благодаря вам, вашей поддержке, вашей заботе, вашему умению ждать, вашей любви ребята выполняют те задачи, которые перед ними поставила Родина. И для вас отельное пожелание, чтобы ребята как можно скорее с победой вернулись домой», - сказал Владимир Евменьков.

Присутствующих в зале музыкальными подарками поздравили коллектив Дворца культуры «Строитель» и города Североморска «ТОНИКА», Ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота и юные воспитанники его детской студии, а также другие творческие коллективы и исполнители.

А военнослужащие Северного флота подарили женщинам, собравшимся в зале, цветы.

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