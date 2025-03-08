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08.03.2025 (17:00)

Букеты и воздушные шары и свои поздравления с Международным женским днём подарили гвардейцы-десантники на праздник женщинам города Иваново

Ивановских женщин с Международным женским днём поздравили военнослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города, подарив букеты живых цветов также гвардейцы-десантники, вручили воздушные шары.

Это мероприятие проходит не впервой раз, и где бы не находились Ивановские десантники, они всегда дарили женщинам букеты цветов.

Символ праздника весны – живые цветы, без которых нельзя представить этот весенний праздник, подарили весеннее настроение всем представительницам прекрасной половины человечества

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Праздники , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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