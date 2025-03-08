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08.03.2025 (15:00)

В КВВУ имени генерала армии С.М.Штеменко состоялся праздничный телемост с членами семей военнослужащих

8 марта 2025 года в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М.Штеменко состоялся праздничный телемост с членами семей военнослужащих, которые были призваны из числа жителей Краснодарского края и города Краснодара в ходе проведения в Российской Федерации частичной мобилизации осенью 2022 года, и в настоящее время выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В мероприятии приняли участие 13 семей.

В Международный женский день военнослужащие смогли увидеть и сказать слова поздравления своим жёнам и дочерям, мамам и сёстрам.

Теплые слова поддержки участникам СВО сказал начальник Краснодарского высшего военного училища генерал-майор Шпырня И.В. В завершении мероприятия он поздравил присутствующих женщин с праздником и вручил им цветы и подарки!

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , Праздники , Торжественные церемонии , Служба ЗГТ , Специальная военная операция
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