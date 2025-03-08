08.03.2025 (13:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 8 марта 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Каменка, Кондрашовка, Лозовая Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Розовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Миролюбовка, Гродовка, Алексеевка, Петровского, Срибное, Успеновка и Зверево Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 595 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции и бронемашина «MaxxPro» производства США. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Перебудова, Новополь, Константинополь, Днепроэнергия Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Archer» шведского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное Херсонской области.

ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два комплекса радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45649 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22083 танка и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22348 орудий полевой артиллерии и минометов, 32595 единиц специальной военной автомобильной техники.

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