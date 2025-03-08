08.03.2025 (13:00)

На Сахалине в «учебно-методическом центре Авангард» завершились сборы по предмету «основы безопасности и защиты Родины»

На Сахалине в «учебно-методическом центре Авангард» завершились сборы по предмету «основы безопасности и защиты Родины».

В течение пяти учебных дней курсанты проходили занятия по строевой, тактической и огневой подготовке, а также по защите от оружия массового поражения.

Ребята осваивали приёмы оказания первой помощи при различных травмах и состояниях, а также изучили основы управления беспилотными летательными аппаратами.

Со школьниками в «учебно-методическом центре Авангард» проводятся занятия еженедельно, для воспитания дисциплины, повышения патриотизма и повышения навыков боевой подготовки.

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