Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.03.2025 (12:00)

Юнармейцы Свободненского района Амурской области приняли участие в военизированной эстафете «Память»

На берегу реки Зея воспитанники Всероссийского общественного военно-патриотического движения «Юнармия» Свободненского района Амурской области приняли участие в военизированной эстафете «Память», посвященной 80-летию Победы в ВОВ.

Участниками стали девять юнармейских отрядов, и курсанты ВПК «Беркут». Ребятам предстояло пройти 12 этапов эстафеты с минимальным количеством штрафных очков.

Почетным гостем выступил начальник Управления образования администрации г. Свободного Виталий Булыгин, который пожелал всем честной борьбы и справедливого судейства.

Благодаря помощи военнослужащих железнодорожного соединения Восточного военного округа ребята смогли погреться в теплых палатках. А сотрудники МЧС накормили всех вкусной кашей, приготовленной на полевой кухне.

Призовые места распределились следующим образом: золото завоевал юнармейский отряд «Патриот» им. В. Кобзева, серебро у юнармейского отряда «Звезда» им. Д. Яковлева и бронза у юнармейского отряда «Наследники славы» им. М. Краснокутского.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false