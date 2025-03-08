08.03.2025 (12:00)

Юнармейцы Свободненского района Амурской области приняли участие в военизированной эстафете «Память»

На берегу реки Зея воспитанники Всероссийского общественного военно-патриотического движения «Юнармия» Свободненского района Амурской области приняли участие в военизированной эстафете «Память», посвященной 80-летию Победы в ВОВ.

Участниками стали девять юнармейских отрядов, и курсанты ВПК «Беркут». Ребятам предстояло пройти 12 этапов эстафеты с минимальным количеством штрафных очков.

Почетным гостем выступил начальник Управления образования администрации г. Свободного Виталий Булыгин, который пожелал всем честной борьбы и справедливого судейства.

Благодаря помощи военнослужащих железнодорожного соединения Восточного военного округа ребята смогли погреться в теплых палатках. А сотрудники МЧС накормили всех вкусной кашей, приготовленной на полевой кухне.

Призовые места распределились следующим образом: золото завоевал юнармейский отряд «Патриот» им. В. Кобзева, серебро у юнармейского отряда «Звезда» им. Д. Яковлева и бронза у юнармейского отряда «Наследники славы» им. М. Краснокутского.

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