08.03.2025 (11:00)

Младшие офицеры ВВО совершенствуют навыки взрывного дела

На общевойсковом полигоне Восточного военного округа (ВВО) младшие офицеры соединений и воинских частей Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев, Республики Бурятия, Сахалина, Амурской области и Еврейской автономии, совершенствуют навыки во взрывном деле.

Военнослужащие отрабатывают учебные вопросы по перебиванию элементов конструкций из стали, железобетона и древесины, уничтожают условно обнаруженные взрывоопасные предметы накладным зарядом, поражают цели при помощи противопехотных осколочных мин МОН-50.

Перед установкой взрывчатых веществ рассчитывают вес заряда, необходимый для выполнения поставленных задач.

Помимо этого, офицеры выполняют рыхление мерзлых грунтов и скальных пород взрывным способом для дальнейшего оборудования укрытий под вооружение и военную технику.

Опытные офицеры – участники специальной военной операции рассказывают про виды взрывчатых веществ и средств взрывания, порядок их хранения, учета и перевозки, способы взрывания, а также про нестандартные способы применения штатных средств в различных условиях обстановки.

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