08.03.2025 (10:30)

Военнослужащие ВАИ группировки войск «Центр» поздравили женщин с Международным праздником 8 марта на дорогах ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ВАИ группировки войск «Центр» поздравили женщин с Международным праздником 8 марта на дорогах ДНР

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) группировки войск «Центр» поздравили женщин с Международным праздником 8 марта на дорогах Донецкой народной республики.

Инспектора ВАИ останавливали проезжающие автомобили, управляемые автоледи, и искренне поздравляли их с международным женским днем. Военнослужащие вручали женщинам цветы выражая поздравительные речи, создавая тем самым атмосферу праздника. Женщины были приятно удивлены неожиданным поздравлениям и взамен дарили военнослужащим свои застенчивые улыбки, объятия и слова благодарности.

«Сегодня личный состав военной автомобильной инспекции провел акцию, направленную на поздравление наших прекрасных дам с международным женским днем, который отмечается сегодня именно здесь. От имени всего нашего коллектива и всех мужчин хотел бы поздравить их с праздником. Мы подарили им немного хорошего настроения и цветы, ведь как же девушки могут оставаться без цветов? Также мы хотели напомнить им о соблюдении правил дорожного движения. Они молодцы, соблюдают ПДД и вежливы на дорогах. Я очень рад за них. Сам наполнился хорошей энергией от их улыбок. Надеюсь, что мы дарим им такое же хорошее и прекрасное настроение сегодня. Сначала прекрасные девушки встречали нас хмуро, готовясь к проверке документов на управление транспортным средством, но вскоре все пошло не по плану: цветы шли вперед, и на их лицах появлялась улыбка. Они благодарили нас и радовались. Реакцию, которую мы ожидали, мы получили. Спасибо им!», — рассказал заместитель начальника военной автомобильной инспекции Андрей Костицын.

ВАИ группировки войск «Центр» продолжает следить за обеспечением безопасности на дорогах Донбасса и вместе с тем способствуя сохранению человеческих отношений даже в условиях проведения специальной военной операции.

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