08.03.2025 (10:00)

В Международный женский день военнослужащие группировки войск «Центр» поздравили женщин-медиков



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Международный женский день военнослужащие группировки войск «Центр» поздравили женщин-медиков

Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски группировки войск «Центр» поздравили медицинских работников госпиталя с Международным женским днём в зоне проведения специальной военной операции.

Военные артисты выступили для женского коллектива госпиталя, исполнили праздничные композиции и инструментальные номера. Особенно женщинам-медикам понравилось исполнение песен «Эти глаза напротив» и «Девочка, девушка, женщина». Каждой присутствовавшей девушке были подарены цветы, а также сладкие подарки, доставленные в зону СВО организацией «Народный фронт» Свердловской области. Завершив мероприятие, артисты поблагодарили медицинских работников за их ратный труд, пожелали счастья, терпения, любви, а также пообещали вернутся с обновленной программой к следующему празднику. Женщины горячо поблагодарили артистов за подаренные эмоции и улыбку на лицах в столь теплый весенний день.

«Нас сегодня порадовали в эту весеннюю, классную, солнечную погоду ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, песни были популярные, мы подпевали. Ребята подарили настоящие эмоции, учитывая то, что мы работаем очень далеко от дома. Это все согревало душу, подняло настроение и конечно же мы зарядились энергией и на ближайшее время будем работать в таком позитиве», - поделилась впечатлениями от концерта хирург, лейтенант медицинской службы Аля Ферзь.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице